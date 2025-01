ORGIA

Quinze homens são flagrados em 'surubão' ao ar livre em praia do Rio de Janeiro

Policiamento foi reforçado na região

Esther Morais

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 11:28

Vídeo de 15 homens fazendo sexo em praia viralizou nas redes Crédito: Reprodução / Extra

Cerca de 15 homens foram flagrados fazendo sexo em uma praia em Búzios, no Rio de Janeiro, no último domingo (19). A orgia ao ar livre foi filmada e o vídeo viralizou nas redes sociais. O policiamento foi reforçado na região para evitar a repetição do caso, mas os envolvidos ainda não foram identificados.

Nas redes sociais, o episódio gerou diversas críticas. "Atos libidinosos em público. Lamentável", comentou um internauta. "Que absurdo. O Rio de Janeiro está perdido", reclamou outro.

O episódio acontece após um caso similar, o "Surubão do Arpoador", também no Rio de Janeiro, ganhar repercussão no início do ano. A 14ª DP (Leblon) abriu um procedimento para investigar o caso e tenta identificar os envolvidos. Relatos, no entanto, ainda dão conta de que outras ocorrências similares seguem acontecendo no local.

Ao GLOBO, a Guarda Municipal do Rio informou que tenta coibir as práticas de atos obscenos através do patrulhamento em diversas áreas. "Caso haja o flagrante, conduzimos os suspeitos para a delegacia da área, por se tratar de uma prática proibida. Equipes do Grupamento Especial de Praia (GEP) da GM-Rio atuam no patrulhamento das praias da cidade com foco no ordenamento urbano e também na segurança dos cidadãos", informou por nota.