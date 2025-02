RIO DE JANEIRO

'Rasgaram minha roupa e diziam que iam me matar', diz turista que entrou por engano em favela

O turista, um idoso de 80 anos, teve o carro alvejado por tiros de fuzil após ser orientado por app a entrar na comunidade

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 12:18

Carro de idoso foi alvejado Crédito: carro

Um turista paulista, de 80 anos, viu a morte de perto após o aplicativo sugerir que ele entrasse em uma comunidade do Rio de Janeiro para chegar ao seu destino. O idoso, que é morador de Ribeirão Preto, informou à polícia que estava indo para a casa da filha, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, através da Rodovia Presidente Dutra. No caminho, o GPS desviou a rota para uma saída em Cordovil. E ele acabou entrando por engano na comunidade, que é um dos acessos ao Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio.

>

Assim que adentrou a localidade, o turista se assustou com a quantidade de pessoas armadas com fuzis. Com medo, acelerou o carro. Foi então que passou a ser perseguido por bandidos em um carro branco. Como ele se recusou a atender a ordem de parada, teve o carro alvejado por diversos tiros de fuzil. >

“O aplicativo mandou que eu saísse da estrada por causa de uma obstrução. E eu obedeci e entrei numa comunidade. Imediatamente, comecei a ver pessoas nas esquinas com fuzis. Acelerei o carro e não obedeci a ordem de parar. Fui perseguido por um carro branco, e eles começaram a atirar tiro de fuzil contra o meu carro”, contou a vítima, ao G1 Rio de Janeiro. O homem contou que acelerou ainda mais, mas acabou caindo em uma vala e foi alcançado pelos criminosos.>

Mesmo tentando usar a velocidade do veículo para fugir dos bandidos, o idoso acabou sendo alcançado. “Os bandidos chegaram, me arrancaram do carro, rasgaram minha roupa, bateram na minha cara e, aos gritos, diziam que iam me matar. Quando descobriram que eu não era nenhum miliciano e nem de outra facção, me abandonaram e foram embora”, disse o motorista.>