DINHEIRO NA CONTA

Receita paga hoje segundo lote de restituição do IR 2025

O valor total liberado nesta etapa chega a R$ 11 bilhões

A Receita Federal realiza nesta segunda-feira (30) o pagamento do segundo lote de restituições do Imposto de Renda de 2025. O valor total liberado nesta etapa chega a R$ 11 bilhões e será distribuído a 6,5 milhões de contribuintes em todo o país.>

Entre os beneficiados estão 148.090 pessoas com mais de 80 anos, além de 1.044.585 contribuintes com idades entre 60 e 79 anos. Também estão contemplados 91.363 cidadãos com alguma deficiência física ou mental, ou com doenças graves. O lote inclui ainda 496.650 professores, cuja principal fonte de renda é o magistério, e mais de 4,7 milhões de contribuintes que optaram pela declaração pré-preenchida ou indicaram uma chave Pix para o recebimento.>