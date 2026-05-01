NEGÓCIO

Redes de supermercados fecham acordo para unir operações em quatro estados

Negociação envolve operações em Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo e Pernambuco

Wendel de Novais

Publicado em 1 de maio de 2026 às 07:55

Supermercados BH Crédito: Divulgação

As redes Supermercados BH e a DMA Distribuidora, responsável pelas bandeiras EPA e Mineirão Atacarejo, firmaram um acordo para integrar suas operações comerciais em quatro estados: Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e Pernambuco. A formalização da negociação ocorreu na última terça-feira (28).

Em comunicado, o Supermercados BH classificou a movimentação como estratégica para as duas empresas, embora os valores envolvidos na transação não tenham sido divulgados. A conclusão do processo ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), além do cumprimento de պայմանamentos previstos entre as partes.

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Com a consolidação do negócio, a expectativa é que o grupo resultante amplie significativamente sua presença no varejo alimentar, alcançando cerca de 600 lojas em todo o país. A estrutura também deve incluir centros de distribuição e postos de combustíveis.