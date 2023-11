Repatriados embarcam nesta quarta-feira para abrigo em São Paulo

Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Um grupo de 26 repatriados da Faixa de Gaza irão nesta quarta-feira (15) para São Paulo. Eles irão embarcar às 10h em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), da Base Aérea de Brasília, com destino à Base Aérea de Guarulhos. Já dois repatriados irão para Florianópolis, em voo comercial.



Abrigo



No total, 14 pessoas serão levadas para um abrigo, providenciado pelo governo federal, no interior do estado de São Paulo. A localização exata não foi revelada por questões de segurança. O restante irá para casas de parentes. O abrigo fica perto da área urbana.

No abrigo, especializado em receber refugiados, as cinco famílias ficarão em unidades individuais com quartos e banheiros, refeitório para alimentação e espaço para convivência. Elas poderão permanecer no local por tempo indeterminado. Esses repatriados solicitaram a ida ao abrigo por não terem onde se instalar no país.

Inicialmente, o número informado era de 12 pessoas para o abrigo, porém, segundo as autoridades, dois repatriados decidiram ir para a unidade em vez de casas de amigos e parentes.

O secretário nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho Neto, informou que nenhum repatriado apresentou pedido de refúgio até o momento.