Resultado da Lotofácil 3532, desta quinta-feira (6)

Prêmio foi de R$ 1,8 milhão

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 17:36

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Shutterstock

O concurso de nº 3532 do jogo lotérico Lotofácil foi sorteado na noite desta quinta-feira (6), no Espaço da Sorte, localizado na Grande São Paulo. Prêmio foi de R$ 1,8 milhão.

Os números sorteados foram: 02-03-04-05-06-07-08-10-11-12-14-15-17-23-25.

Como faço para jogar?

Para apostar no Lotofácil, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na cartela. Levam o prêmio os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. "Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha", explica a Caixa Econômica Federal.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Como faço para sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

