Resultado da Lotofácil 3640, desta quinta-feira (19)

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Elaine Sanoli
Publicado em 19 de março de 2026 às 18:50
O concurso de nº 3640 do jogo lotérico Lotofácil foi sorteado na noite desta quinta-feira (19), no Espaço da Sorte, localizado na Grande São Paulo. O prêmio foi de R$ 7 milhões.
Os números sorteados foram: 01-04-06-07-09-10-11-13-14-15-16-18-19-22-24.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
Para apostar no Lotofácil, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na cartela. Levam o prêmio os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. "Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha", explica a Caixa Econômica Federal.
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
O que dá para comprar com um prêmio da loteria?
É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.
Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.
Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago
O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).