LOTERIA

Resultado da Lotomania 2836, desta quarta-feira (15)

Prêmio foi de R$ 1,7 milhão

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 15:00

Lotomania Crédito: Shutterstock

O concurso de nº 2836 do jogo lotérico Lotomania foi sorteado na noite desta quarta-feira (15), no Espaço da Sorte, localizado na Grande São Paulo. Prêmio foi de R$ 1,7 milhão.

Os números sorteados foram: 15-20-24-26-27-46-47-50-51-54-55-56-58-59-66-82-85-88-90-99.

Como faço para jogar?

Para apostar no Lotomania basta escolher 50 números e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Além da opção de marcar no volante, você ainda pode marcar menos que 50 números e deixar que o sistema complete o jogo para você; não marcar nada e deixar que o sistema escolha todos os números na Surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho. O preço da aposta é único e custa apenas R$ 3,00.

Como faço para sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.