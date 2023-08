Rocha de três toneladas cai sobre radialista que fazia selfie

Uma rocha de três toneladas caiu em cima do radialista Marciel Bezerra enquanto ele fazia uma caminhada na cidade de Cedro, interior do Ceará. Segundo o g1, a pedra atingiu as pernas do rapaz. O caso aconteceu no dia 5 de agosto, mas só foi divulgado nesta quinta-feira (31).



Marciel fazia uma caminhada quando parou para tirar selfies em um trecho que passava por obras.



"Eu subi para as pedras para fazer registros lá, porque como é um espaço aberto, o céu tava bacana. Tem muitas pedras grandes para fazer aquelas fotos, como de costume eu sempre faço", explica o comunicador.