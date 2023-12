Rota Rio de Janeiro-Salvador terá voos extras durante Carnaval, anuncia Azul

Crédito: Divulgação

A Azul disponibilizará, pela primeira vez, voos extras durante o Carnaval entre a rota Rio de Janeiro e Salvador, com seis voos adicionais. Além disso, a companhia aérea também terá voos extras entre Guarulhos e Natal. A informação foi divulgada pela empresa e confirmada pelo Alô Alô Bahia, nesta quarta-feira, 27 de dezembro. As rotas receberão voos extras entre 9 e 19 de fevereiro.



“Essas rotas já existem na malha da Azul, mas pela primeira vez disponibilizaremos voos exclusivos para o Carnaval. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência única e agradável para os nossos clientes”, afirma Vitor Silva, gerente de Planejamento de Malha da Azul.

No total, a companhia anuncia um incremento de 265 voos extras para 38 cidades brasileiras, distribuídos em 20 estados, com um aumento de 55% em relação ao mesmo período do ano passado.

Durante as festividades, os dias com maior pico de voos extras são 9 e 10 de fevereiro. Já no fim da folia, os dias com maior volume de voos adicionais serão 13 e 14 de fevereiro.

“Criamos uma malha que vai atender as expectativas daqueles que desejam curtir as festas e aproveitar as férias para descansar, visitar a família ou conhecer uma das mais de 150 cidades para onde a Azul voa”, complementa a executivo.