BALDE DE ÁGUA FRIA

Roteiro de fé: grupo católico tem prejuízo de R$ 540 mil após agência fechar e suspender viagem

O custo da viagem era de aproximadamente R$ 18 mil por pessoa, incluindo passagens aéreas e terrestres e hospedagem

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de julho de 2025 às 08:52

Viagem para Roma: grupo católico tem prejuízo de R$ 540 mil após agência fechar Crédito: Acervo pessoal

Nos últimos dois anos, os planos de um grupo formado por cerca de 30 amigos católicos, giraram en torno dos preparativos para uma viagem onde viveriam uma experiência espiritual profunda. Para tornar o sonho possível, começaram a juntar dinheiro em 2023, além de fazer rifas e vender guloseimas para angariar recursos. No entanto, às vésperas do embarque, no início de julho, depois de já terem pago R$ 540 mil, foram informados pela agência que a viagem havia sido cancelada. As vítimas frequentam as paróquias de Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora do Carmo, em Taguatinga Sul, no Distrito Federal. >

O roteiro começaria em Roma, onde participariam do Jubileu da Juventude e incluía passagens por Madri, Roma, Assis e Cássia, com visitas a pontos religiosos e históricos importantes. O custo da viagem era de aproximadamente R$ 18 mil por pessoa, incluindo passagens aéreas e terrestres, hospedagem com meia pensão e toda a estrutura da peregrinação. Para viabilizar o projeto, o grupo se organizou durante dois anos com economias pessoais e ações comunitárias como venda de doces, bolos, pasteis, água nas ruas, rifas e outros eventos. >

O Jubileu da Juventude da Igreja Católica vai ocorrer entre os dias 28 de julho e 3 de agosto, mas o grupo, formado por jovens, adultos e crianças, muitos dos quais se conhecem desde a adolescência, aproveitaria a viagem para conhecer outros destinos com apelo religioso para o catolicismo. O balde de água fria veio quando a empresa contratada pelos católicos, a Kairós Viagens e Peregrinações divulgou que está com as atividades suspensas. >

Responsável por coordenar o grupo de amigos, o engenheiro Matheus Machado, 29 anos, informou ao Portal Terra que a motivação para a peregrinação surgiu em 2023, após o anúncio do papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude. "O papa Francisco anunciou que nos encontraríamos em Roma, em 2025, para o Jubileu da Juventude. Desde então começamos a nos movimentar para conseguir estar presente neste encontro com todos os jovens do mundo">

O roteiro incluía passagens por Madri, Roma, Assis e Cássia, com visitas a pontos religiosos e históricos importantes. E, de acordo com Matheus, foi pensado para que pudessem ter uma vivência próxima da realidade que muitos santos viveram. O momento mais esperado por todos era uma visita a Assis na Itália, onde teriam a oportunidade de estar diante de São Francisco e do futuro Santo Carlo Acutis, conhecido como o padroeiro da Internet por usá-la para propagar milagres eucarísticos. >