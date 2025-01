NOVIDADE

Saiba as medidas previstas no programa 'Mais Professores', que será lançado hoje (14)

Presidente Lula e ministro Camilo Santana vão anunciar os detalhes em coletiva esta tarde

O Ministério da Educação (MEC) vai anunciar nesta terça-feira (14) um conjunto de medidas voltadas para os professores, com o objetivo de tornar a carreira mais atraente, incentivando a entrada de jovens nas licenciaturas e beneficiando profissionais já formados. O lançamento do programa "Mais Professores" ocorrerá às 16h, no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Educação, Camilo Santana.