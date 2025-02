MAIS DE R$ 40 MIL

Salário de ministros do STF ganha novo aumento; saiba quanto

Reajuste passa a valer em fevereiro

Os salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) aumentaram a partir deste sábado (1º). Os magistrados recebiam R$ 44.008,52 e, com um aumento de R$ 2,3 mil (5,3%), passam a ganhar R$ 46.366,19. >

Com isso, automaticamente, os salários do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de ministros de Estado, de deputados federais e de senadores também sobem para o mesmo valor. De acordo com a Constituição, os salários dos ministros do STF são o teto para toda a administração pública. >