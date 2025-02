EDUCAÇÃO

Santander faz parceria com Coursera e oferece 10 mil vagas gratuitas em cursos; veja como participar

Cursos são ligados a marketing e comunicação, soft skills, sustentabilidade e ciência de dados

O Santander firmou uma parceria com a plataforma global de aprendizagem on-line Coursera para oferecer 10 mil bolsas gratuitas, permitindo o acesso a todo o conteúdo de treinamento da plataforma por um ano. Os participantes poderão se inscrever em cursos de diversas áreas, como marketing e comunicação, soft skills, ciência de dados, cibersegurança, além de certificações profissionais de grandes empresas como IBM, Microsoft, Google e AWS. As inscrições estão abertas até 19 de março de 2025 através da plataforma Santander Open Academy. >

O programa inclui milhares de cursos e projetos guiados, com certificações de empresas renomadas como IBM, Meta e Microsoft, e oferece conteúdo disponível em 24 idiomas, como espanhol, português, alemão e polonês, garantindo acessibilidade global. >

O objetivo principal da parceria é promover a empregabilidade e ajudar os participantes a avançarem em suas carreiras profissionais por meio de formação contínua. O programa é aberto a todos, sem restrição de ser cliente do Banco Santander ou possuir diploma universitário. Os cursos oferecem a oportunidade de obter certificações oficiais, permitindo aos contemplados reorientar suas carreiras.>

“A aprendizagem contínua e a requalificação são pilares fundamentais para enfrentar os desafios do mercado de trabalho, e essa parceria com o Coursera é um grande exemplo desse esforço. Todos os participantes irão evoluir, reorientar suas carreiras e permanecer competitivos em um mundo em constante mudança”, afirma Marcio Giannico, head sênior de Governos, Instituições, Universidades e Universia no Brasil.>