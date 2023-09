Saraiva demite todos os funcionários e deve fechar últimas cinco lojas

A rede de livrarias Sairava demitiu os funcionários que ainda trabalhavam na empresa na quarta-feira (20) e deve fechar suas últimas cinco lojas físicas do país. A informação foi divulgada pelo site especializado PublishNews.



A loja da Saraiva na região central de São Paulo já não abriu as portas nesta quinta. A empresa não se manifestou oficialmente sobre o assunto.



As lojas restantes da rede estão quatro no estado de São Paulo, sendo duas na capital e as outras em Santo André e Jundiaí, e uma em Campo Grande (MS). O site da livraria ainda funciona. Em Salvador, todas as lojas foram fechadas em 2020, depois de 13 anos da inaguração da primeira unidade.