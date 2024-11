CASAS DE APOSTAS

Senado aprova convocação de Deolane, Jojo Todynho e Safadão na CPI das Bets

Ainda não há data marcada para depoimentos

Deolane Bezerra, Jojo Todynho, Wesley Safadão e Tirulipa devem ser convocados para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, após aprovação nesta terça-feira (19), de suas convocações. Ainda não há uma data marcada para o comparecimento deles no Senado Federal. Donos das bets Blaze e Bet Nacional também devem comparecer para prestar depoimento.

A CPI investiga as influenciadoras, o cantor e o humorista por possíveis envolvimentos no sistema de apostas onlines, envolvendo crimes como associação com organizações criminosas e lavagem de dinheiro.