Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Servidor que matou diretora e psicóloga do Cefet estava afastado há 60 dias por problemas psiquiátricos

Ele manifestava interesse em voltar a atuar em área de uma das vítimas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 09:12

João Antônio Miranda Tello Gonçalves
João Antônio Miranda Tello Gonçalves Crédito: Reprodução

O funcionário do Cefet do Maracanã, no Rio de Janeiro, que matou duas colegas de trabalho estava afastado das atividades havia 60 dias, por problemas psiquiátricos, segundo informações dadas à Polícia Militar. Identifica do como João Antônio Miranda Tello Gonçalves, ele tirou a própria vida depois de matar a diretora Allane Pedrotti e a psicóloga Layse Pinheiro.

Segundo reportagem do portal G1, João Antônio manifestava interesse em voltar a atuar no setor em que Allane atuava, com o fim do seu afastamento. 

Entre dezembro de 2019 e junho de 2020, João Antônio ocupou o cargo de coordenador da Coordenadoria Pedagógica do Departamento de Ensino Médio e Técnico do Cefet, função que envolvia supervisão de atividades pedagógicas e gestão de equipe. Após esse período, seguiu atuando em outras funções internas da instituição até o afastamento.

As duas vítimas do ataque eram profissionais de destaque na instituição. Allane era diretora da Divisão de Acompanhamento e Desenvolvimento de Ensino (DIACE), enquanto Layse atuava como psicóloga do Cefet. Colegas ressaltaram que João Antônio tinha relação profissional direta com ambas, especialmente com a diretora.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que analisa o histórico funcional do servidor, incluindo o período de afastamento e o contexto que pode ter contribuído para o desfecho. As autoridades ainda buscam compreender os fatores que levaram ao ataque dentro da instituição.

Atirador matou duas mulheres e se matou no Cefet

João Antônio Miranda Tello Gonçalves por Reprodução
A psicóloga Layse Pinheiro foi morta por Reprodução
A diretora Allane Pedrotti foi morta por REprodução
Layse Pinheiro por Reprodução
Allane Pedrotti por Reprodução
Polícia no Cefet por Reprodução
1 de 6
João Antônio Miranda Tello Gonçalves por Reprodução

Como o ataque ocorreu

De acordo com relatos colhidos pela polícia, João entrou primeiro na sala onde estava Allane e efetuou disparos à queima-roupa, atingindo a diretora na nuca e no ombro. Em seguida, ele seguiu para outra sala e atirou contra Layse, que foi baleada na cabeça e no abdômen.

Depois disso, o servidor foi até uma terceira sala, onde cometeu suicídio. Os policiais o encontraram já sem vida, ao lado de uma pistola Glock .380 usada nos disparos.

Pânico e testemunhos

O ataque provocou desespero entre alunos e servidores. Professores choraram ao receber a confirmação das mortes na porta da instituição.

“O que sabemos é que ele foi direto para as salas onde elas estavam”, contou o professor Hilário Rodrigues ao portal G1.

Outro docente relatou o momento de aflição durante a aula. "A gente está emocionado, porque você está dando aula... Os alunos ficaram desesperados", disse. Ele lembrou que o Cefet sempre foi considerado um ambiente seguro. "É lamentável. O Cefet sempre foi um ambiente tão tranquilo para se trabalhar, os colegas, alunos…".

O estudante Jonathan relatou que ouviu barulhos que pareciam disparos, mas só percebeu o que havia acontecido quando outra pessoa entrou na sala avisando que uma funcionária tinha sido baleada.

"Eu estava numa aula de reforço e do nada eu escutei uns quatro barulhos (...). Só que eu não botei fé que era tiro", afirmou. “Aí começou o desespero total”, completou.

Socorro e evacuação

A Polícia Militar evacuou o prédio para garantir que não havia outras ameaças. O Corpo de Bombeiros atendeu as vítimas ainda no local, e ambas foram levadas para o Hospital Municipal Souza Aguiar, mas não resistiram aos ferimentos.

Tags:

Cefet

Mais recentes

Imagem - Casamento de Gilmar Mendes chega ao fim após 18 anos: 'Muita amizade e respeito'

Casamento de Gilmar Mendes chega ao fim após 18 anos: 'Muita amizade e respeito'
Imagem - 'Ainda Estou Aqui', 'Crime e Castigo' e mais: veja os livros que Bolsonaro pode ler para reduzir pena

'Ainda Estou Aqui', 'Crime e Castigo' e mais: veja os livros que Bolsonaro pode ler para reduzir pena
Imagem - Servidor afastado mata diretora e psicóloga do Cefet e tira a própria vida

Servidor afastado mata diretora e psicóloga do Cefet e tira a própria vida

MAIS LIDAS

Imagem - Energia de prosperidade: 3 signos podem receber uma surpresa financeira ainda hoje (28 de novembro)
01

Energia de prosperidade: 3 signos podem receber uma surpresa financeira ainda hoje (28 de novembro)

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste sábado (29 de novembro) é O Coração: emoções à flor da pele e abertura para o amor em todas as suas formas
02

Carta do Baralho Cigano deste sábado (29 de novembro) é O Coração: emoções à flor da pele e abertura para o amor em todas as suas formas

Imagem - Bahia está entre os 9 estados com alerta de chuva intensa do Inmet para este sábado (29)
03

Bahia está entre os 9 estados com alerta de chuva intensa do Inmet para este sábado (29)

Imagem - Líder de ataques a farmácias é preso em motel no Costa Azul após série de roubos de canetas emagrecedoras
04

Líder de ataques a farmácias é preso em motel no Costa Azul após série de roubos de canetas emagrecedoras