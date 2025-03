ESCALONADO

Servidores públicos terão reajuste retroativo após aprovação do Orçamento de 2025

Valor médio do reajuste é de 27%

Com a aprovação do Orçamento de 2025, os servidores públicos federais terão um reajuste salarial médio de 27%, pago de forma escalonada até o próximo ano. Devido ao atraso de três meses na votação do Orçamento, os valores serão pagos retroativamente. O impacto fiscal da medida foi estimado em R$ 16,2 bilhões, dentro de um montante total de R$ 27,90 bilhões reservado para reajustes.>

Durante a leitura do parecer na Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso, o relator Angelo Coronel (PSD-BA) destacou que manteve R$ 22 bilhões para os reajustes dos servidores. "Neste Orçamento, os servidores públicos foram respeitados. Mantivemos os reajustes de R$ 22 bilhões acordados e garantimos o pagamento retroativo, reconhecendo o valor do funcionalismo para o funcionamento do Estado e a prestação de serviços essenciais à população", afirmou. >