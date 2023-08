Shein negocia parcerias com setor têxtil do Ceará

Shein. Crédito: Shutterstock

Em processo de nacionalização de parte da produção, a gigante chinesa Shein negocia parcerias com a indústria têxtil do Ceará. A direção da empresa esteve reunida com o setor têxtil local em encontro mediado pela Federação das Indústrias do Ceará (Fiec). E, nesta terça-feira, 22, houve nova rodada de negociação, desta vez, com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).



No encontro de segunda-feira, 21, na Fiec, as representantes da Shein no Brasil apresentaram o modelo de negócios da empresa e demonstraram interesse em articular parcerias com a indústria local, para a produção de produtos do setor de vestuário no Ceará.

A diretora de assuntos externos da Shein no Brasil, Anna Beatriz Almeida, afirmou que a chegada da Shein ao País faz parte de um projeto de ampliação da empresa na América Latina. “Quando trabalhamos com parcerias, nesse modelo em que estamos vislumbrando crescimento para América Latina, queremos que o parceiro cresça junto com a gente. O sucesso da empreitada é o sucesso que vamos construindo com nossos colegas”, ressaltou.

Na avaliação do presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, a reunião foi o primeiro passo para estabelecer um canal de diálogo entre a varejista e os empresários cearenses.

“Essa conversa é para que possamos propor soluções boas para a indústria e para a plataforma, ouvindo os empresários”, destacou. “O relacionamento tem que existir, mas deve ficar claro para os dois lados como isso vai acontecer”, acrescentou.

Negociações com o Ceará

A secretária de Relações Exteriores do Estado e vice-presidente da Fiec, Roseane Medeiros, reforçou que a possibilidade de parceria entre a Shein e a indústria cearense é uma oportunidade de escalar a produção local, mas pontuou que é necessário avaliar fatores tributários e de custos.

“A capacidade que uma plataforma dessa tem de escalar produção é muito grande”, afirmou. “Temos que pensar como podemos ajustar os setores tradicionais a essa nova era. Temos compromisso com esse setor, que é muito importante”, completou. Pelo setor produtivo cearense, participaram do encontro também o presidente do Sindiconfecções, Daniel Gomes Soares da Silva; o presidente do Sinditêxtil, Leandro Pereira de Araújo, e o presidente do Sindiroupas, Paulo Alexandre de Sousa.

A informação sobre a agenda com o governador Elmano foi repassada pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Salmito Filho, durante evento nesta terça-feira no Banco do Nordeste (BNB).

"A nossa intenção é fortalecer a nossa cadeia produtiva. O Ceará tem indústria têxtil, um polo de indústria de confecção, e esses dois polos se complementam e compõem a cadeia produtiva. Nós queremos fortalecer a nossa cadeia produtiva. Para isso, estamos buscando essa interlocução para atração de negócios de investimentos de empresas aqui no nosso estado de Ceará", afirmou Salmito.

Parcerias pelo Brasil

Em julho, a Shein firmou parceria para produção de peças de roupa em Macaíba, no Rio Grande do Norte.

O movimento faz parte de um compromisso firmado pela Shein em abril, quando a empresa afirmou ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que pretendia trazer parte da produção para o Brasil e investir R$ 750 milhões no País nos próximos anos.