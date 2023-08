Show de 'Cavalo Taradão' em escola faz prefeitura abrir sindicância; veja vídeo

A Prefeitura do Rio de Janeiro abriu uma sindicância para apurar uma apresentação musical que ocorreu em uma escola municipal da cidade. No show, que viralizou nas redes sociais, uma mulher usando máscara de 'Cavalo Taradão' fazia passos de conotação sexual na frente de crianças do ensino fundamental.



Na madrugada desta terça-feira (29), o prefeito Eduardo Paes criticou as imagens.



“Eu recebi esse vídeo absurdo aqui e queria entender o que que se passa na cabeça de alguém que acredita que isso aqui é algo que possa ser apresentado para crianças. Eu reagi como qualquer pessoa lúcida que viu essa gravação, com muita indignação e com repúdio. Criança está na escola para estudar, para aprender, para desenvolver habilidades”, disse o prefeito em uma rede social.