NO MARCO ZERO

Show de Gilberto Gil no Carnaval de Recife custou R$ 700 mil

Os shows dos cantores Gilberto Gil e Ludmila na programação oficial do Marco Zero, no Carnaval do Recife, foram os que custaram os cachês mais altos da festividade organizada pela Prefeitura do Recife esse ano. Através de pagamento realizado pelos patrocinadores, foram pagos R$ 700 mil por cada um dos shows.