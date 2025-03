CARNAVAL

Shows de Margareth Menezes podem ter verba pública, decide comissão

Antes de realizar os shows no Carnaval, Margareth consultou a Comissão de Ética, pedindo esclarecimentos sobre as decisões de 2024

A Comissão de Ética Pública da Presidência da República (CEP) mudou o entendimento de 2023 do próprio colegiado e liberou a ministra da Cultura, Margareth Menezes, de fazer apresentações pagas com dinheiro público de municípios e estados. Margareth fez shows em Salvador e Fortaleza durante o Carnaval.>

Segundo revelou o Estadão, em março de 2024, a comissão havia decidido que a ministra só poderia fazer shows pagos com dinheiro privado. A comissão chegou a liberar os shows pagos com verba pública já contratados na época, mas proibiu "apresentações futuras" custeadas desta forma.>

O salário de ministros de Estado é de R$ 46.366,19. Antes de realizar os shows no Carnaval, Margareth consultou a Comissão de Ética, pedindo esclarecimentos sobre as decisões de 2024. O colegiado entendeu que só há impedimento no caso de verba federal. Cachês pagos por estados e municípios estão liberados. >