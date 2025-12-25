NÃO RESISTIU

Siamesa que foi separada em Goiânia morre na véspera de Natal: 'Uma dor imensa para todos nós'

Irmã também faleceu, dias depois da cirurgia de separação, em maio

A siamesa Aruna Rodrigues, que foi separada da irmã Kiraz, em um procedimento realizado em Goiânia, faleceu na véspera de Natal. Responsável pela cirurgia de separação, o médico Zacharias Kalil publicou uma nota de falecimento nas redes sociais. A irmã Kiraz joicoá havia falecido em maio, poucos dias após a cirurgia. As irmãs, que eram de São Paulo, foram separadas no dia 10 de maio deste ano em uma cirurgia de 19 horas de duração. As informações são do G1 Goiás.

"Hoje, Deus resolveu aliviar o sofrimento da Aruna e a levou para perto de sua irmã Kiraz. Uma dor imensa para todos nós, especialmente para essa família que lutou com coragem, fé e amor pelas suas gêmeas siamesas", escreveu o médico. A publicação foi feita na noite dessa quarta-feira (24).

Pai de Aruna, Alessandro Rodrigues também usou as redes sociais para comunicar a morte da filha. Em um vídeo, ele conta que a menina havia saído da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hecad (Hospital Estadual da Criança e do Adolescente) e foi para o quarto da enfermaria, onde pegou uma infecção seguida de um vírus. "A neném passou por vários procedimentos, várias cirurgias, e ela conseguiu superar todas. Infelizmente, ela não superou essa última, que foi essa saída da UTI para o quarto", disse.

O hospital também lamentou a morte, por meio de nota, informou que a menina foi acompanhada pela equipe diariamente e que, após sete meses de acompanhamento, apresentou melhora no último mês, sendo transferida para a enfermaria no dia 10 de dezembro. No entanto, o Hecad informa que, dias depois, ela apresentou complicações respiratórias graves, sendo reencaminhada à UTI, onde foi diagnosticada com uma infecção viral e, apesar de todos os esforços, veio a falecer em decorrência de um choque séptico na tarde de 24 de dezembro, às 15h51.

"Reiteramos que o Hecad se dedicou ao máximo em oferecer todo o suporte médico, multiprofisional e humano disponível para Aruna e sua família. Também estamos prestando apoio psicológico contínuo aos familiares neste momento de dor. Agradecemos a compreensão de todos e pedimos respeito à privacidade da família neste momento tão delicado", diz o comunicado.

O corpo de Aruna deve sair de Goiânia na manhã desta quinta-feira (25), com previsão de chegar à noite em Igaraçu do Tietê, em São Paulo. As imãs passaram pela cirurgia de separação, com 1 ano e seis meses. O procedimento contou com a participação de 16 especialistas e com uma equipe multidisciplinar de 50 profissionais, segundo o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad). As siamesas duas eram unidas pelo tórax, abdômen e bacia.