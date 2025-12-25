TRAGEDIA NATALINA

Acidente deixa quatro mortos em rodovia no interior de SP durante deslocamento para ceia de Natal

Embora os relatos bíblicos não especifiquem o dia do nascimento de Cristo, o 25 de dezembro foi adotado pela Igreja como um marco institucional

Nauan Sacramento

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 15:22

Luís Carlos de Souza Pinheiro, Paula Daniela Martins, os dois filhos do casal e Dulcinéia Aparecida Martins Lozano Crédito: Reprodução: Redes Sociais

Uma colisão frontal causou a morte de quatro pessoas da mesma família na noite desta quarta-feira (24), na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425). De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, as vítimas, um casal e dois filhos, seguiam para a celebração da ceia de Natal quando o veículo em que estavam foi atingido por outro automóvel que invadiu a pista contrária.

O acidente ocorreu por volta das 20h30, no trecho entre as cidades de Olímpia e São José do Rio Preto. Segundo o boletim de ocorrência, as condições de visibilidade eram baixas devido à chuva moderada que atingia a região no momento da batida.

LEIA MAIS SOBRE O CASO Enterro de família baiana morta em acidente reúne multidão: 'Uma tragédia nas nossas vidas'

Um veículo de passeio, com placas de Rio Preto, teria perdido o controle, atravessado o canteiro central e colidido frontalmente com o carro da família, que trafegava no sentido oposto.

Os ocupantes do carro atingido morreram no local. As vítimas foram identificadas como Luís Carlos de Souza Pinheiro, sua esposa Paula Daniela Martins, os dois filhos do casal, Luis Otávio, de 12 anos, e Felipe, de apenas 4 anos e Dulcinéia Aparecida Martins Lozano, irmã de Paula. O condutor do segundo veículo foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital de Base de São José do Rio Preto, onde permanece sob custódia policial aguardando exames de alcoolemia.

Nas redes sociais a comoção foi grande, em nota no Facebook a prefeitura de Iacanga deixou seu pesar aos familiares:

https://www.instagram.com/p/DSsLpZREVtX/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas, mas encontraram as vítimas presas às ferragens já sem sinais vitais. A rodovia precisou ser parcialmente interditada por cerca de três horas para o trabalho da perícia técnica e a remoção dos veículos, gerando congestionamento no fluxo de veículos que se deslocavam para os feriados de fim de ano.

A Polícia Forense esteve no local para coletar evidências que determinem a velocidade dos veículos e se houve falha mecânica ou erro humano. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).