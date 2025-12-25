Acesse sua conta
Acidente deixa quatro mortos em rodovia no interior de SP durante deslocamento para ceia de Natal

Embora os relatos bíblicos não especifiquem o dia do nascimento de Cristo, o 25 de dezembro foi adotado pela Igreja como um marco institucional

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 15:22

Luís Carlos de Souza Pinheiro, Paula Daniela Martins, os dois filhos do casal e Dulcinéia Aparecida Martins Lozano Crédito: Reprodução: Redes Sociais

Uma colisão frontal causou a morte de quatro pessoas da mesma família na noite desta quarta-feira (24), na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425). De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, as vítimas, um casal e dois filhos, seguiam para a celebração da ceia de Natal quando o veículo em que estavam foi atingido por outro automóvel que invadiu a pista contrária.

O acidente ocorreu por volta das 20h30, no trecho entre as cidades de Olímpia e São José do Rio Preto. Segundo o boletim de ocorrência, as condições de visibilidade eram baixas devido à chuva moderada que atingia a região no momento da batida.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Enterro de família baiana morta em acidente reúne multidão: 'Uma tragédia nas nossas vidas'

Um veículo de passeio, com placas de Rio Preto, teria perdido o controle, atravessado o canteiro central e colidido frontalmente com o carro da família, que trafegava no sentido oposto.

Os ocupantes do carro atingido morreram no local. As vítimas foram identificadas como Luís Carlos de Souza Pinheiro, sua esposa Paula Daniela Martins, os dois filhos do casal, Luis Otávio, de 12 anos, e Felipe, de apenas 4 anos e Dulcinéia Aparecida Martins Lozano, irmã de Paula. O condutor do segundo veículo foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital de Base de São José do Rio Preto, onde permanece sob custódia policial aguardando exames de alcoolemia.

Nas redes sociais a comoção foi grande, em nota no Facebook a prefeitura de Iacanga deixou seu pesar aos familiares:

https://www.instagram.com/p/DSsLpZREVtX/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas, mas encontraram as vítimas presas às ferragens já sem sinais vitais. A rodovia precisou ser parcialmente interditada por cerca de três horas para o trabalho da perícia técnica e a remoção dos veículos, gerando congestionamento no fluxo de veículos que se deslocavam para os feriados de fim de ano.

A Polícia Forense esteve no local para coletar evidências que determinem a velocidade dos veículos e se houve falha mecânica ou erro humano. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

O comando da Polícia Rodoviária reforçou, após o acidente, a necessidade de cautela redobrada durante o período de festas. "O aumento do fluxo de veículos aliado às chuvas típicas de dezembro exige velocidade reduzida e atenção total à sinalização", declarou a corporação em nota oficial.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Mulher morre e dois ficam feridos após acidente na região de Jacobina

Criador do jogo "Call of Duty" morre aos 55 anos em acidente com Ferrari

Vítima de acidente é socorrida de helicóptero na Região Metropolitana de Salvador

Idoso morre e passageiro fica ferido em acidente com carro e moto em Alagoinhas

Engenheira morre em acidente e cachorro é encontrado vivo ao lado da tutora

Acidente Família Morte são Paulo Natal

