Sisu 2026: maior nota de corte para Medicina é de 864,82; veja ranking

Universidades da Bahia não estão entre as mais concorridas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 09:51

SISU
Sisu encerra hoje (23) Crédito: Reprodução

O curso de Medicina concentra novamente as maiores notas de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. No último dia de inscrições, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), localizada em Baturité (CE), apresentou a maior pontuação mínima para ingresso no curso: 864,82 pontos.

Em seguida aparecem a Universidade Federal de Uberlândia (UFU), em Uberlândia (MG), com 843,21 pontos, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no campus da capital fluminense, que atingiu 832,73 pontos.

Confira as mensalidades dos cursos de Medicina em Salvador e na RMS em 2026

Faculdade de Medicina Zarns - em 2026, é de R$ 14.495,22 por Divulgação
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP) - R$ 8,2 mil em 2026 por Gerson Rosário/Divulgação
Afya Salvador: em 2026, a mensalidade de Medicina é de R$ 12.833,67 por Reprodução
Medicina na Unifacs - mensalidade é de R$ 14.668 em 2026 por Reprodução
Universidade do Estado da Bahia (Uneb) - gratuito  por Divulgação
Faculdade de Medicina da Bahia (FMB), da Ufba - gratuito  por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
1 de 6
Faculdade de Medicina Zarns - em 2026, é de R$ 14.495,22 por Divulgação

Entre as dez maiores notas de corte de Medicina no país também estão instituições como a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Universidade Federal do Paraná (UFPR). Todas as vagas listadas são para cursos em turno integral.

Confira o ranking das dez maiores notas de corte de Medicina no Sisu 2026, conforme dados do Ministério da Educação (MEC):

Unilab – Baturité (CE): 864,82 (8 vagas)

UFU – Uberlândia (MG): 843,21 (30 vagas)

UFRJ – Rio de Janeiro (RJ): 832,73 (96 vagas)

UFSC – Florianópolis (SC): 829,45 (15 vagas)

UEMS – Campo Grande (MS): 826,38 (15 vagas)

UFTM – Uberaba (MG): 824,96 (25 vagas)

UFSCar – São Carlos (SP): 820,41 (20 vagas)

UFRJ – Macaé (RJ): 818,66 (28 vagas)

UFMG – Belo Horizonte (MG): 818,24 (160 vagas)

UFPR – Curitiba (PR): 817,86 (20 vagas)

As notas de corte correspondem à menor pontuação entre os candidatos classificados dentro do número de vagas disponíveis em cada instituição, considerando a última atualização do sistema. Os valores podem sofrer alterações até a divulgação do resultado final do Sisu.

Com informações do g1 Educação

Medicina

