Sisu 2026: maior nota de corte para Medicina é de 864,82; veja ranking

Universidades da Bahia não estão entre as mais concorridas

Esther Morais

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 09:51

Sisu encerra hoje (23) Crédito: Reprodução

O curso de Medicina concentra novamente as maiores notas de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. No último dia de inscrições, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), localizada em Baturité (CE), apresentou a maior pontuação mínima para ingresso no curso: 864,82 pontos.

Em seguida aparecem a Universidade Federal de Uberlândia (UFU), em Uberlândia (MG), com 843,21 pontos, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no campus da capital fluminense, que atingiu 832,73 pontos.

Entre as dez maiores notas de corte de Medicina no país também estão instituições como a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Universidade Federal do Paraná (UFPR). Todas as vagas listadas são para cursos em turno integral.

Confira o ranking das dez maiores notas de corte de Medicina no Sisu 2026, conforme dados do Ministério da Educação (MEC):

Unilab – Baturité (CE): 864,82 (8 vagas)

UFU – Uberlândia (MG): 843,21 (30 vagas)

UFRJ – Rio de Janeiro (RJ): 832,73 (96 vagas)

UFSC – Florianópolis (SC): 829,45 (15 vagas)

UEMS – Campo Grande (MS): 826,38 (15 vagas)

UFTM – Uberaba (MG): 824,96 (25 vagas)

UFSCar – São Carlos (SP): 820,41 (20 vagas)

UFRJ – Macaé (RJ): 818,66 (28 vagas)

UFMG – Belo Horizonte (MG): 818,24 (160 vagas)

UFPR – Curitiba (PR): 817,86 (20 vagas)

As notas de corte correspondem à menor pontuação entre os candidatos classificados dentro do número de vagas disponíveis em cada instituição, considerando a última atualização do sistema. Os valores podem sofrer alterações até a divulgação do resultado final do Sisu.