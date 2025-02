TEMPO

Sob onda de calor, regiões do Brasil podem registrar até 40°C

Mês de março pode levar uma nova onda para o Rio Grande do Sul

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 11:06

Calorão em Salvador Crédito: Marina Silva/ Arquivo CORREIO

O Brasil passa por mais uma onda de calor até, ao menos, a próxima quinta-feira (27). O fenômeno deve influenciar a temperatura em todas as as regiões do país. Alguns estados podem chegar à 40°C, conforme aponta o Climatempo e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). >

Segundo o Climatempo, a elevação das temperaturas em 5°C ou mais acima da média no Rio Grande do Sul (RS) está na terceira onda de calor que atinge o estado e pode se prolongar até o começo de março, no dia 5. >

Ainda de acordo com o Climatempo, o RS pode viver uma quarta onda de calor durante o mês de março. "Essa terceira onda de calor é em decorrência de um sistema de alta pressão que se estabelece em médios níveis da atmosfera. Esse sistema potencializa a circulação do ar de cima para baixo e intensifica a subida das temperaturas", explicou o meteorologista Guilherme Borges ao G1 Rio Grande do Sul.>