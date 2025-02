NOITE DE COPA

Vai chover? Confira a previsão do tempo para o jogo entre Bahia e The Strongest na Libertadores

Tricolor encara o time boliviano nesta terça-feira (25), na Fonte Nova

O Bahia vai disputar um jogo histórico. Nesta terça-feira (25), o tricolor recebe o The Strongest, da Bolívia, às 21h30, na Arena Fonte Nova, pelo segundo jogo da segunda fase da Copa Libertadores da América. >

A previsão do tempo para Salvador nesta terça-feira é de sol com algumas nuvens, de acordo com o Instituto Climatempo. Chove rápido durante o dia e à noite, mas nada que atrapalhe o espetáculo. A máxima é de 30° e mínima de 25°. >