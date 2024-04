GUERRA

Soldado brasileiro perde visão de um olho e fratura pernas após pisar em mina na Ucrânia

Quando o tempo de serviço no Brasil chegou ao fim, ele optou por ir à Ucrânia, onde reside desde agosto

Rede Nordeste, O Povo

Publicado em 8 de abril de 2024 às 17:00

Soldado cearense tem pernas fraturadas e perde visão de um olho após pisar em mina na Ucrânia Crédito: Reprodução/ Arquivo Pessoal

Um soldado cearense está internado após fraturar as duas pernas e perder a visão do olho esquerdo durante o combate na Ucrânia. O rapaz, identificado como Fernando Barroso Machado, é natural de Fortaleza, capital do Ceará, e está atuando voluntariamente no confronto entre a Ucrânia e a Rússia.

O caso ocorreu no último dia 29 de março, após o cearense pisar, acidentalmente, em uma mina terrestre durante um conflito na região de Kherson.

"Ainda estou tentando me recuperar depois das cirurgias nos pés, direito e esquerdo, e no olho esquerdo. Acabei perdendo meu olho esquerdo, acabou entrando um pouco de estilhaço no direito, mas o médico conseguiu salvar. Mas só gratidão. [...] Tudo é novo, foi tudo muito rápido. Ainda estou naquele processo de aceitação, de entender", disse em vídeo publicado nas suas redes sociais.

Fernando foi sargento no Exército Brasileiro durante sete anos. Quando o tempo de serviço no Brasil chegou ao fim, ele optou por ir à Ucrânia, onde reside desde agosto do ano passado.

Antes do acidente com a mina, o salário do rapaz era integral. Contudo, como deixou a linha de frente do confronto, a quantia foi reduzida e agora ele precisa de auxílio. Nas redes sociais, Fernando mencionou que está fazendo uma rifa solidária para arcar com os custos da recuperação.

"Vou ficar um tempo sem pagamento, até entrar na Justiça", seguiu. "Em relação ao porte da rifa solidária que colocaram, é verdade, ajuda quem quer, não estou cobrando, nem pedindo, mas quem quiser ajudar, pode ajudar, está livre. Se não puder ajudar, só ore", completou. Ele já arrecadou mais de R$ 12 mil com vaquinha online.