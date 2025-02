FAKE NEWS

STF desbloqueia redes sociais do influenciador Monark

Caso volte a espalhar fake news, será aplicada multa de R$ 20 mil

O influenciador digital Bruno Monteiro Aiub, o Monark, vai poder retornar às redes sociais. Foi determinado desbloqueio dos perfis, com aplicação de multa no valor de R$ 20 mil em caso de reiteração do comportamento. O Supremo Tribunal Federal (STF) definiu ainda que Monark terá que retirar de circulação as publicações consideradas ilegais. >

A decisão foi do ministro Alexandre de Moraes, nesta sexta-feira (7). O influenciador é alvo de um inquérito no Supremo pela acusação de espalhar “notícias fraudulentas” sobre as eleições. As redes sociais de Monark foram bloqueadas após análise de um relatório do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que constatou que Monark continuava postando vídeos em novas contas após a primeira decisão que determinou o bloqueio. >