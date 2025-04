'PERDEU, MANÉ'

STF marca julgamento de baiana que pichou estátua no 8 de janeiro

Débora Rodrigues dos Santos, 39, é natural de Irecê, no centro norte baiano

O julgamento da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos , 39, que pichou a frase "Perdeu, mané" na estátua A Justiça, que fica em frente à Suprema Corte, em Brasília, será retomado no dia 25 de abril. A baiana, que é natural de Irecê, chegou a ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 14 anos de prisão, mas o julgamento foi suspenso. >

A suspensão ocorreu devido a um pedido de vista do ministro Luiz Fux, que devolveu a ação para julgamento na quinta-feira (10). O caso é julgado pela Primeira Turma da Corte, que também é formada pelo relator, Alexandre de Moraes, e os ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.>

Em novembro do ano passado, Débora afirmou que o “calor da situação” fez com que ela agisse sem o domínio de suas faculdades mentais e vandalizasse a estátua, em Brasília. O episódio aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, quando milhares de pessoas invadiram e depredaram o Congresso Nacional. >