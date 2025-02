SÃO PAULO

STF valida lei que obriga unidades de saúde a divulgar nomes de médicos e horários de atendimento

Segundo o Ministério Público, que entrou com recurso contra decisão do TJ-SP, a divulgação das informações é uma medida de transparência

Tharsila Prates

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 17:47

Unidades de saúde deverão divulgar nomes e horários de médicos Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), validou uma lei municipal de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, que determina a divulgação, em unidades públicas de saúde, de uma lista com nomes, especialidade e horários de atendimento de todos os seus profissionais de área e suas especialidades. >

A decisão foi dada no Recurso Extraordinário (RE) movido pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) contra decisão do Tribunal de Justiça do estado (TJ-SP), que havia invalidado a Lei municipal 14.595/2022, por ser de iniciativa parlamentar, e não do Executivo.>

Segundo o MP-SP, a divulgação das informações é uma medida de transparência e, por si só, não altera nem cria atribuições ao Poder Executivo.>

Para o ministro, a lei instituiu uma política pública que não viola a competência do prefeito para estabelecer regras sobre o funcionamento da administração pública.>