RIO GRANDE DO SUL

Suspeita de envenenar família deixou desabafos por escrito antes de morrer

Delegado disse que Deise Moura dos Anjos escreveu alguns bilhetes na cela

Deise Moura dos Anjos, presa sob suspeita de envenenar um bolo com arsênio e causar a morte de três membros da mesma família, no dia 23 de dezembro de 2024, deixou um recado antes de ser encontrada morta em sua cela na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba, Região Metropolitana de Porto Alegre (RS), nesta quinta-feira (13).>

“Ela escreveu alguns bilhetes. Primeiro, tem uma camiseta em que ela escreveu um desabafo, dizendo: ‘Não sou assassina, só sou um ser humano fraco com depressão por tanto sofrer e pagar pelo erro dos outros’. É uma série de cartas. No primeiro momento, vimos apenas a camiseta, mas depois na avaliação detalhada do local, apareceram alguns escritos”, conta Sodré.>

De acordo com o chefe da Polícia Civil do RS, o conteúdo das cartas ainda está sendo investigado. Deise também deixou por escrito a citação de diversos salmos da Bíblia.>

Três pessoas morreram no episódio do envenenamento, às vésperas do Natal. Deise Moura dos Anjos ainda era investigada pela morte do sogro, em setembro de 2024.>