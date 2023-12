Suspeito de agressão, ex de Ana Hickmann culpa Lula por falência pessoal

Bolsonarista ferrenho, Alexandre Correa culpa a crise financeira pela qual está passando à gestão do presidente Lula. Marido de Ana Hickmann, que recentemente disse que foi agredida por ele, ele solicitou à Justiça a suspensão da execução das dívidas da empresa Hickmann Serviços LTDA.



“A exemplo das diversas grandes marcas e franquias que fecharam as portas no Brasil após o início do governo atual e da crise que assola o mundo em face de duas grandes guerras em plena e contumaz beligerância e dos resquícios do fechamento do comércio após a pandemia do Covid”, diz trecho do documento da defesa, segundo a revista Veja.