CEARÁ

Suspeito de matar jovem a pedradas após culto se apresentava como pastor evangélico

Natany Alves, 20 anos, foi morta após ser sequestrada na saída de uma igreja evangélica

O homem preso em flagrante pelo assassinato de Natany Alves, 20 anos, em Quixeramobim, no Ceará, no domingo (16), se apresentava como pastor evangélico.

Segundo o jornal O Povo, a jovem havia saído de um culto na igreja evangélica, quando foi atacada pelo trio, que atuou em roubo com restrição de liberdade.

A vítima foi mantida em poder dos criminosos, que seguiram para o Distrito de Laranjeiras, no município de Banabuiú, a 224 quilômetros de Fortaleza, onde mataram Natany a pedradas.

As publicações obtidas pelo O POVO mostram o homem em cultos evangélicos e eventos de arrecadação de alimentos. Ele se apresenta como "pastor Márcio Freire".

Além disso, vídeos também mostram Márcio dentro de ônibus, em Fortaleza, realizando vendas de produtos com destino a projetos beneficentes.

A Associação dos Pastores Evangélicos de Quixadá divulgou uma nota repudiando o ato cometido e informando que o acusado nunca participou e nem pastoreou igrejas em Quixadá, além de não fazer parte do conselho de pastores do município.

O trio entrou no automóvel e seguiu com a vítima até um matagal no Distrito de Laranjeiras, em Banabuiú, onde matou Natany a pedradas.