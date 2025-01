VIOLÊNCIA

Suspeito de matar turista baiana no Rio de Janeiro é preso

Diely da Silva foi baleada após ela entrar por engano em uma comunidade na Zona Oeste da capital fluminense

O suspeito de matar a baiana Diely da Silva, de 34 anos, após ela entrar por engano em uma comunidade no Rio de Janeiro, no mês passado, foi preso nesta quinta-feira (16), pela Polícia Militar carioca.

O homem foi encontrado por policiais do batalhão do Recreio dos Bandeirantes e encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga o caso, apontam informações da TV Globo.

Natural de Candiba, no Sudoeste da Bahia, Diely foi morta após ser baleada enquanto estava em uma corrida de aplicativo em Vargem Pequena , na Zona Oeste do Rio.

No início deste mês, policiais civis da DHC apreenderam um adolescente suspeito de participar do homicídio . A ação aconteceu na comunidade do Fontela, localizada em Vargem Pequena.

De acordo com as investigações, traficantes da região dispararam contra o carro de transporte por aplicativo em que a vítima estava. O ataque teria sido motivado pelo motorista não seguir as regras impostas pela facção criminosa que controla a área. As normas exigem que veículos transitem com os faróis apagados, vidros abaixados, luz interna acesa e o pisca-alerta ligado.