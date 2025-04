PREVISÃO

Temporais e ventania: Inmet emite 7 alertas de perigo na maior parte do país

Maiores cidades do país estão sob aviso de "grande perigo" com risco de alagamentos e deslizamentos

Carol Neves

Publicado em 4 de abril de 2025 às 09:06

Inmet emite alerta de chuvas intensas Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu sete alertas climáticos para esta sexta-feira (4), abrangendo grande parte do país. Entre os avisos, há classificações de "grande perigo", "perigo" e "perigo potencial" devido a temporais, chuvas intensas e queda brusca de temperatura. >

No Rio de Janeiro e em São Paulo, o alerta é vermelho, indicando chuvas superiores a 100 mm por dia e ventos acima de 90 km/h, o que pode causar alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, especialmente no Centro e Sul Fluminense, Baixada Santista e Vale do Paraíba Paulista. SA previsão é de muita chuva, com trovoadas e rajadas de vento. >

Além disso, há quatro alertas laranja de perigo, com previsão de chuvas entre 50 e 100 mm por dia e ventos de até 100 km/h em praticamente todo o Sudeste e Norte, além de Paraná, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Já no Centro-Oeste, Norte e partes do Nordeste, há um aviso de "perigo potencial", com chuvas menos intensas, mas ainda significativas, devido à alta umidade.>

Previsão para temporais Crédito: Reprodução

Enquanto isso, o Sul do país enfrenta queda severa de temperatura, enquanto o Semiárido brasileiro, parte do Norte e Centro-Oeste seguem com tempo quente e seco. No Norte, as Zonas de Convergência Intertropical (ZCIT) mantêm o clima abafado e dias seguidos de chuva.>