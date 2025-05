PIT-BULL E VIRA-LATA

Pintor é atacado por cães em mansão de ex-De Férias com Ex: 'Mordeu minha perna'

Homem acusa influencer de não ajudá-lo financeiramente após ataque

Influenciador digital do Distrito Federal e ex-De Férias com o Ex, André Coelho é acusado de não prestar assistência a um pintor que foi atacado por cães enquanto trabalhava em uma obra na casa do influencer. A situação ocorreu em 30 de abril deste ano, mas a vítima decidiu levar o caso à Polícia Civil (PCDF) apenas em 7 de maio. As versões sobre o que teria ocorrido divergem.>