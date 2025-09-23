Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tenente-coronel condenado por fraude e corrupção de menores se aposenta e recebe R$ 648 mil

Clóvis Eduardo Condi foi condenado em 1ª instância e ainda recorre; valor recebido é referente à licença-prêmio

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 21:35

Clóvis Eduardo Condi Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um tenente-coronel da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) condenado em 1ª instância por fraude processual e corrupção de menores se aposentou e recebeu R$ 648 mil, dos quais R$ 622 mil são referentes à licença-prêmio.

Leia mais

Imagem - Padre solicitou auxílio emergencial enquanto cumpria pena por estupro

Padre solicitou auxílio emergencial enquanto cumpria pena por estupro

Imagem - Esposa e amante são condenados por matar marido com faca cravada no peito em quarto de motel

Esposa e amante são condenados por matar marido com faca cravada no peito em quarto de motel

Imagem - Veja como vive juiz que condenou Fernandinho Beira-Mar e não pode mais sair de casa

Veja como vive juiz que condenou Fernandinho Beira-Mar e não pode mais sair de casa

Clóvis Eduardo Condi foi condenado por participar do caso Naja, em que um estudante de medicina veterinária picado por uma cobra escancarou um esquema de tráfico internacional de animais exóticos e silvestres, segundo as investigações. Condi era padrasto de Pedro Henrique Krambeck, que criava a cobra de forma ilegal dentro do apartamento da família.

Leia a reportagem completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO*.

Mais recentes

Imagem - Padre solicitou auxílio emergencial enquanto cumpria pena por estupro

Padre solicitou auxílio emergencial enquanto cumpria pena por estupro
Imagem - Esposa e amante são condenados por matar marido com faca cravada no peito em quarto de motel

Esposa e amante são condenados por matar marido com faca cravada no peito em quarto de motel
Imagem - Resultado da Quina 6834, desta terça-feira (23)

Resultado da Quina 6834, desta terça-feira (23)

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Paula Leça, uma das mulheres que davam hambúrgueres a Cristiano Ronaldo quando ele passava fome
01

Quem é Paula Leça, uma das mulheres que davam hambúrgueres a Cristiano Ronaldo quando ele passava fome

Imagem - Atleta pega bactéria que 'come' corpo humano em piscina de hotel e fica com sequelas graves
02

Atleta pega bactéria que 'come' corpo humano em piscina de hotel e fica com sequelas graves

Imagem - Mulher ganha direito na Justiça de cegar com ácido hialurônico homem que a atacou
03

Mulher ganha direito na Justiça de cegar com ácido hialurônico homem que a atacou

Imagem - Inscrições para curso gratuito da Coelba se encerram na próxima semana
04

Inscrições para curso gratuito da Coelba se encerram na próxima semana