Tenente-coronel condenado por fraude e corrupção de menores se aposenta e recebe R$ 648 mil

Metrópoles
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 21:35
Um tenente-coronel da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) condenado em 1ª instância por fraude processual e corrupção de menores se aposentou e recebeu R$ 648 mil, dos quais R$ 622 mil são referentes à licença-prêmio.
Clóvis Eduardo Condi foi condenado por participar do caso Naja, em que um estudante de medicina veterinária picado por uma cobra escancarou um esquema de tráfico internacional de animais exóticos e silvestres, segundo as investigações. Condi era padrasto de Pedro Henrique Krambeck, que criava a cobra de forma ilegal dentro do apartamento da família.
