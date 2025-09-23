BRASIL

Tenente-coronel condenado por fraude e corrupção de menores se aposenta e recebe R$ 648 mil

Clóvis Eduardo Condi foi condenado em 1ª instância e ainda recorre; valor recebido é referente à licença-prêmio

Metrópoles

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 21:35

Clóvis Eduardo Condi Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um tenente-coronel da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) condenado em 1ª instância por fraude processual e corrupção de menores se aposentou e recebeu R$ 648 mil, dos quais R$ 622 mil são referentes à licença-prêmio.

Clóvis Eduardo Condi foi condenado por participar do caso Naja, em que um estudante de medicina veterinária picado por uma cobra escancarou um esquema de tráfico internacional de animais exóticos e silvestres, segundo as investigações. Condi era padrasto de Pedro Henrique Krambeck, que criava a cobra de forma ilegal dentro do apartamento da família.