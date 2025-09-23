Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Padre solicitou auxílio emergencial enquanto cumpria pena por estupro

Fabiano Gonzaga foi condenado a 15 anos de prisão – pena máxima na época – por estupro de vulnerável, mas em 7 cumpriu pena e está livre

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 17:55

Imagem ilustrativa Crédito: Elza Fiuza/Agência Brasil

Enquanto cumpria pena por abusar de um adolescente de 15 anos com deficiência, o ex-padre Fabiano Santos Gonzaga, 37 anos, solicitou repasses do auxílio emergencial. Em 2020, o ex-pároco reivindicou o pagamento de cinco parcelas, conforme consta no Portal da Transparência. Os repasses, contudo, foram bloqueados na época em que ele estava atrás das grades, em Araxá, no estado de Minas Gerais, mas a defesa de Gonzaga confirmou que o cliente passou a receber os recursos após ir para o semiaberto.

Leia mais

Imagem - Esposa e amante são condenados por matar marido com faca cravada no peito em quarto de motel

Esposa e amante são condenados por matar marido com faca cravada no peito em quarto de motel

Imagem - É perigoso usar paracetamol? Especialista esclarece

É perigoso usar paracetamol? Especialista esclarece

Imagem - Veja como vive juiz que condenou Fernandinho Beira-Mar e não pode mais sair de casa

Veja como vive juiz que condenou Fernandinho Beira-Mar e não pode mais sair de casa

“Esclarecemos que o benefício foi recebido legalmente, quando Fabiano já se encontrava no regime semiaberto, conforme previsto em lei, não havendo qualquer irregularidade”, alegou, em nota, a advogada Renata Silva, responsável pela defesa do ex-padre.

Leia a reportagem completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO*.

Mais recentes

Imagem - Esposa e amante são condenados por matar marido com faca cravada no peito em quarto de motel

Esposa e amante são condenados por matar marido com faca cravada no peito em quarto de motel
Imagem - Resultado da Quina 6834, desta terça-feira (23)

Resultado da Quina 6834, desta terça-feira (23)
Imagem - Resultado da Lotofácil 3494, desta terça-feira (23)

Resultado da Lotofácil 3494, desta terça-feira (23)

MAIS LIDAS

Imagem - 'Se eu abrir 10 vezes, vão arrombar 10 vezes': dono encerra lavanderia na Bahia; veja vídeo
01

'Se eu abrir 10 vezes, vão arrombar 10 vezes': dono encerra lavanderia na Bahia; veja vídeo

Imagem - Advogada é alvo de operação em condomínio de luxo por fraudes no INSS na Bahia
02

Advogada é alvo de operação em condomínio de luxo por fraudes no INSS na Bahia

Imagem - Ex-BBB Ayrton vira motorista de aplicativo e Ana Clara sai em defesa do pai
03

Ex-BBB Ayrton vira motorista de aplicativo e Ana Clara sai em defesa do pai

Imagem - Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho
04

Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho