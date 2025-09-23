BRASIL

Padre solicitou auxílio emergencial enquanto cumpria pena por estupro

Fabiano Gonzaga foi condenado a 15 anos de prisão – pena máxima na época – por estupro de vulnerável, mas em 7 cumpriu pena e está livre

Enquanto cumpria pena por abusar de um adolescente de 15 anos com deficiência, o ex-padre Fabiano Santos Gonzaga, 37 anos, solicitou repasses do auxílio emergencial. Em 2020, o ex-pároco reivindicou o pagamento de cinco parcelas, conforme consta no Portal da Transparência. Os repasses, contudo, foram bloqueados na época em que ele estava atrás das grades, em Araxá, no estado de Minas Gerais, mas a defesa de Gonzaga confirmou que o cliente passou a receber os recursos após ir para o semiaberto.