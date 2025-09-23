Padre solicitou auxílio emergencial enquanto cumpria pena por estupro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 17:55
Enquanto cumpria pena por abusar de um adolescente de 15 anos com deficiência, o ex-padre Fabiano Santos Gonzaga, 37 anos, solicitou repasses do auxílio emergencial. Em 2020, o ex-pároco reivindicou o pagamento de cinco parcelas, conforme consta no Portal da Transparência. Os repasses, contudo, foram bloqueados na época em que ele estava atrás das grades, em Araxá, no estado de Minas Gerais, mas a defesa de Gonzaga confirmou que o cliente passou a receber os recursos após ir para o semiaberto.
“Esclarecemos que o benefício foi recebido legalmente, quando Fabiano já se encontrava no regime semiaberto, conforme previsto em lei, não havendo qualquer irregularidade”, alegou, em nota, a advogada Renata Silva, responsável pela defesa do ex-padre.
