BRUTALIDADE

Esposa e amante são condenados por matar marido com faca cravada no peito em quarto de motel

Ambos foram sentenciados a mais de 20 anos de prisão

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 17:44

Vítima foi morta em um quarto de motal Crédito: Reprodução

Uma mulher e seu amante foram condenados a 21 anos, 10 meses e 15 dias de prisão pelo homicídio de um homem em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. De acordo com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ), a ré era casada com a vítima, mas mantinha relações extraconjugais com o réu no processo. O julgamento, realizado no Tribunal do Júri da comarca, teve início na quinta-feira (18) e foi concluído na última sexta-feira (19).

A condenação foi obtida pela 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Rio das Ostras. Jacqueline Souza da Silva e Everson Braga da Silva, esposa e amante, foram sentenciados pelo crime de homicídio duplamente qualificado de Leonardo de Oliveira Costa.

Segundo a denúncia do MP-RJ, o crime ocorreu em 2016 e ganhou repercussão pela brutalidade. O corpo da vítima foi encontrado por funcionários do motel em uma suíte sem sinais de arrombamento, com mãos e pés atados, boca amordaçada e uma faca cravada no peito. Além disso, o corpo de Leonardo apresentava nove golpes de arma branca no tórax, abdômen e costas.