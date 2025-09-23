Acesse sua conta
Esposa e amante são condenados por matar marido com faca cravada no peito em quarto de motel

Ambos foram sentenciados a mais de 20 anos de prisão

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 17:44

Vítima foi morta em um quarto de motal
Vítima foi morta em um quarto de motal Crédito: Reprodução

Uma mulher e seu amante foram condenados a 21 anos, 10 meses e 15 dias de prisão pelo homicídio de um homem em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. De acordo com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ), a ré era casada com a vítima, mas mantinha relações extraconjugais com o réu no processo. O julgamento, realizado no Tribunal do Júri da comarca, teve início na quinta-feira (18) e foi concluído na última sexta-feira (19). 

A condenação foi obtida pela 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Rio das Ostras. Jacqueline Souza da Silva e Everson Braga da Silva, esposa e amante, foram sentenciados pelo crime de homicídio duplamente qualificado de Leonardo de Oliveira Costa.

Segundo a denúncia do MP-RJ, o crime ocorreu em 2016 e ganhou repercussão pela brutalidade. O corpo da vítima foi encontrado por funcionários do motel em uma suíte sem sinais de arrombamento, com mãos e pés atados, boca amordaçada e uma faca cravada no peito. Além disso, o corpo de Leonardo apresentava nove golpes de arma branca no tórax, abdômen e costas.

Durante os debates, o MPRJ demonstrou, com base em provas técnicas obtidas por quebra de sigilo de dados, a presença dos acusados na cena do crime no dia e horário dos fatos, versão inicialmente negada pelos réus durante a instrução. O Conselho de Sentença acolheu as qualificadoras apresentadas pelo MPRJ: meio cruel e emboscada, reconhecendo a gravidade da conduta criminosa.

