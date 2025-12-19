Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tese do marco temporal para demarcação de terras indígenas é derrubada por STF

Detalhes da decisão serão publicados após fim do julgamento ainda hoje

  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Agência Brasil

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 08:56

STF Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta quinta-feira (18), em Brasília, reconhecer a inconstitucionalidade do marco temporal para demarcação de terras indígenas.

Com o resultado da votação, foi invalidado o entendimento de que os indígenas somente têm direito às terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, ou que estavam em disputa judicial na época.

Contudo, não houve consenso em relação a diversos pontos apresentados pelo relator, ministro Gilmar Mendes, como regras para indenizações a produtores rurais que ocupam propriedades que forem reconhecidas como terras indígenas, entre outros pontos.

Os detalhes da decisão serão publicados após a finalização oficial do julgamento virtual, previsto para ser encerrado às 23h59 de ontem.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Mobilização indígena em Brasília vai pressionar contra marco temporal

PGR defende no STF derrubada de marco temporal das terras indígenas

Indígenas e partidos recorrem ao STF para suspender marco temporal

Lula veta marco temporal para terras indígenas

Marco temporal: Lula tem compromisso com povos indígenas, diz Padilha

Entenda

Dois anos após o STF declarar o marco inconstitucional, os ministros voltaram a analisar o tema.

Em 2023, o STF considerou que o marco temporal é inconstitucional. Além disso, o marco também foi barrado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vetou parte da Lei 14.701/2023, na qual o Congresso Nacional validou a regra. Contudo, os parlamentares derrubaram o veto de Lula.

Após a votação do veto presidencial, os partidos PL, o PP e o Republicanos protocolaram no STF ações para manter a validade do projeto de lei que reconheceu a tese do marco temporal.

Por outro lado, entidades que representam os indígenas e partidos governistas também recorreram ao Supremo para contestar novamente a constitucionalidade da tese.

Em paralelo ao julgamento no Supremo, o Senado Federal aprovou, na semana passada, a proposta de Emenda à Constituição (PEC) 48/23 que insere a tese do marco temporal na Carta Magna.

Mais recentes

Imagem - Eduardo Bolsonaro diz que cassação vira 'medalha de honra': 'Essa história ainda não acabou'

Eduardo Bolsonaro diz que cassação vira 'medalha de honra': 'Essa história ainda não acabou'
Imagem - Domino’s lança oferta para dividir: duas pizzas médias saem por R$ 32,90 cada

Domino’s lança oferta para dividir: duas pizzas médias saem por R$ 32,90 cada
Imagem - PM é flagrado agredindo idosa com coronhada de fuzil em ação policial

PM é flagrado agredindo idosa com coronhada de fuzil em ação policial

MAIS LIDAS

Imagem - Hora de fechar a boca: tire a sua sorte do dia para esta sexta (19)
01

Hora de fechar a boca: tire a sua sorte do dia para esta sexta (19)

Imagem - O negacionismo de Jerônimo com o domínio das facções, a comparação com São Paulo e o balanço indigesto dos empréstimos
02

O negacionismo de Jerônimo com o domínio das facções, a comparação com São Paulo e o balanço indigesto dos empréstimos

Imagem - Tribunal de Justiça publica edital de concurso para 305 cartórios na Bahia; confira
03

Tribunal de Justiça publica edital de concurso para 305 cartórios na Bahia; confira

Imagem - Uma fase difícil que parecia interminável finalmente chega ao fim para estes 3 signos hoje (19 de dezembro)
04

Uma fase difícil que parecia interminável finalmente chega ao fim para estes 3 signos hoje (19 de dezembro)