EMPREGO

TJ-SP abre concurso com salário inicial de R$ 6,3 mil; veja como se inscrever

Inscrições começam em 13 de agosto

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) abriu um novo concurso público com 31 vagas imediatas e cadastro de reserva para o cargo de Escrevente Técnico Judiciário, com salário de R$ 6.345,94. O cargo exige apenas nível médio. >

As oportunidades são para a capital e comarcas da 1ª Região Administrativa Judiciária, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. As inscrições ficam abertas entre os dias 13 de agosto e 22 de setembro de 2025 e devem ser feitas pelo site da Fundação VUNESP. A taxa de inscrição é de R$ 81, com possibilidade de redução de 50% para estudantes de baixa renda.>