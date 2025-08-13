COMPORTAMENTO VIOLENTO

Torturador em série que agredia namorada de 14 anos com pauladas é preso no Rio

Homem é suspeito de fazer várias mulheres de vítimas

Esther Morais

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 09:43

Polícia Civil prende torturador em série na Baixada Fluminense Crédito: Polícia Civil do Rio

Um homem de 28 anos suspeito de torturar em série diversas mulheres foi preso na terça-feira (12) no município de Mesquita (RJ). Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram a partir da denúncia de uma vítima, de 14 anos, namorada do autor. Ela disse que foi levada a um terreno baldio, onde foi torturada e agredida com pauladas em diversas partes do corpo, incluindo na cabeça.

O motivo, segundo a adolescente, era para que contasse ao agressor com quem ela já havia se relacionado antes. O homem passou a “stalkear" a vítima por meio das redes sociais e a ameaçar tanto ela quanto sua família, inclusive uma criança de 2 anos, para que a vítima não o denunciasse.

A jovem contou aos agentes que não foi o primeiro episódio de violência que sofreu. A vítima narrou que já vinha sofrendo diversas agressões durante o relacionamento, como pauladas e cintadas, sem motivo.

O homem também é indiciado em outro inquérito, pela prática de tortura, cárcere privado e ameaça, contra duas mulheres, de 23 e 17 anos. A mais velha é ex-companheira do autor, com quem tem uma filha.

Ele manteve as duas vítimas em cárcere privado e as agredia, impondo castigo pelos mais variados motivos, com o uso de ferramentas quentes, alicate de unha e outros instrumentos além de queimaduras com água fervente e banhos gelados. Todas as agressões eram praticadas na frente da criança.

Um das vítimas contou aos policiais civis que vivia escondida com a filha, por medo do agressor, que constantemente a perseguia através das redes sociais e a ameaçava, bem como à filha do ex-casal.