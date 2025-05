OPERAÇÃO

Traficante líder do TCP é morto pela polícia e linhas de ônibus sofrem alterações de itinerário

Thiago da Silva Folly, o TH, morreu em confronto com a PM

Wendel de Novais

Publicado em 13 de maio de 2025 às 09:48

Thiago da Silva Folly foi morto em operação Crédito: Reprodução

Um dos traficantes mais procurados do Terceiro Comando Puro (TCP), Thiago da Silva Folly, o TH, foi morto pela polícia na madrugada desta terça-feira (13). A morte, por conta da posição de liderança dele dentro da facção, gerou temor e alteração no itinerário de linhas de ônibus na região do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, onde o traficante foi encontrado por policiais militares. >

O criminoso estava escondido em um ‘bunker’, no Morro do Timbau, quando foi localizado pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Após a chegada dos policiais, houve forte resistência e, depois do tiroteio, TH foi encontrado morto. Além da liderança, dois criminosos, que atuavam como seguranças de TH, foram mortos na operação. >