Traficante se entrega após pedido do filho de 6 anos: 'Me sentia um lixo'

Uma das cinco traficantes mais procuradas pela polícia do Espírito Santo, Marcela Ferreguete, 23 anos, se entregou à pedido do seu filho de 6 anos neste domingo (6). Ela estava foragida havia um ano e é suspeita de chefiar o tráfico em Santa Teresa, na Região Serrana no estado.



Marcela disse que 'caiu na real' e decidiu se entregar. "Eu vivia em um mundo de ilusão e estava cansada de fugir. Me sentia um lixo”, disse a mulher em entrevista à TV Gazeta. Ela tinha passagens por tráfico e associação ao tráfico.