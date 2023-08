'Tratei com respeito', diz guarda acusado de obrigar presos a fazer sexo oral

Um dos seis guardas municipais (GCMs) acusados de obrigar jovens a fazerem sexo oral entre si durante uma abordagem em São Paulo negou a prática de tortura. Em vídeo, Gabriel Marques de Souza disse que tratou os rapazes "com todo o respeito".



O GCM se entrou à polícia no último dia 15.



Nas imagens, Gabriel chega a dizer que prestou apoio à mãe de um dos jovens, que estava desesperada.



“No dia em que eu apreendi as motocicletas lá nesse parque onde os jovens estavam empinando, a mãe viu o respeito que eu tratei ela. Ela chegou até um pouco nervosa, desmaiou no meu pé. […] Eu expliquei para ela que o filho dela não ia ser preso, que ele só ia tomar as multas na moto devido ao ato que ele cometeu. Tratei com todo o respeito, com toda a educação. Essa mãe sabe disso”, diz o GCM.