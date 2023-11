TRE-PR adia depoimento de Moro em ação que pode levar à cassação de mandato do senador

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) adiou o depoimento do senador Sergio Moro (União Brasil-PR) no processo que pode levar à cassação do seu mandato. O ex-juiz da Operação Lava Jato seria ouvido na quinta-feira, 16, por videoconferência O depoimento agora está previsto para o dia 7 de dezembro.



O advogado Luis Felipe Cunha e o empresário Ricardo Augusto Guerra, suplentes do senador, e o deputado cassado Deltan Dallagnol também serão ouvidos.