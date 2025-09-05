Acesse sua conta
Tribunais de Contas pagam R$ 1,4 milhão para servidores jogarem dominó, pebolim e até truco em Foz do Iguaçu

Servidores de 25 tribunais de Contas do Brasil participaram de olimpíadas em Foz do Iguaçu. Gastos incluíram até fisioterapia e treinadores

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 08:30

Dinheiro apreendido durante a Operação Ícaro, do MP paulista
Dinheiro apreendido durante a Operação Ícaro, do MP paulista Crédito: Reprodução

Nove tribunais de Contas desembolsaram R$ 1,4 milhão para custear despesas de servidores e conselheiros que participaram das olimpíadas esportivas da categoria em Foz do Iguaçu, no Paraná, no fim do mês passado. Ao longo de uma semana, os servidores viajaram para a cidade turística, se hospedaram em resorts de luxo e disputaram jogos de futebol, basquete, vôlei, pesca, sinuca, bocha, beach tennis, dominó, pebolim, dama e até truco. Alguns conselheiros receberam diárias para acompanhar a competição, e servidores foram dispensados de bater o ponto.

O montante foi gasto com inscrições, hospedagens, diárias e até uniformes, fisioterapia e assessorias esportivas dos atletas. O valor pode ser ainda maior, uma vez que nem todas as Cortes divulgaram despesas atualizadas em seus portais da transparência.

Leia matéria completa no Metrópoles, parceiro do CORREIO. 

