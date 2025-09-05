METRÓPOLES

Tribunais de Contas pagam R$ 1,4 milhão para servidores jogarem dominó, pebolim e até truco em Foz do Iguaçu

Servidores de 25 tribunais de Contas do Brasil participaram de olimpíadas em Foz do Iguaçu. Gastos incluíram até fisioterapia e treinadores

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 08:30

Nove tribunais de Contas desembolsaram R$ 1,4 milhão para custear despesas de servidores e conselheiros que participaram das olimpíadas esportivas da categoria em Foz do Iguaçu, no Paraná, no fim do mês passado. Ao longo de uma semana, os servidores viajaram para a cidade turística, se hospedaram em resorts de luxo e disputaram jogos de futebol, basquete, vôlei, pesca, sinuca, bocha, beach tennis, dominó, pebolim, dama e até truco. Alguns conselheiros receberam diárias para acompanhar a competição, e servidores foram dispensados de bater o ponto.