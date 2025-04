PROTESTO

Trinta horas sem comer: deputado faz greve de fome contra cassação de mandato

Glauber Braga (PSOL-RJ) tem ingerido apenas isotônico e água

O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) tem ingerido apenas isotônico e água em meio à greve de fome. O parlamentar não está fazendo as refeições como protesto contra o processo que pode levar à perda do mandato. A informação foi confirmada pela assessoria do político ao g1 Rio. >