Gostinho baiano: conheça cerveja que é feita com coentro na Bahia

Tempero pode ser percebido tanto no aroma quanto no sabor

Millena Marques

Publicado em 9 de abril de 2025 às 19:01

Cerveja é feita com caule e folhas de coentro Crédito: Divulgação

Na culinária baiana, quanto mais coentro, melhor. A erva é versátil e domina as bases das mais diversas receitas produzidas no estado. Agora, o tempero ganhou uma nova missão: dar sabor à cerveja. A iniciativa nasce da união de duas marcas soteropolitanas, a cervejaria PROA e a Soul Dila. >

A cerveja é do estilo German Plis, com um toque do coentro. A ideia surgiu das experiências gastrônomicas da mestre cervejeira e proprietária da PROA, Débora Lehnen. A principal inspiração foi uma soda italiana criada pela bartender Isadora Bello Fornari, conhecida como Isadinha. >

"Ela (Isadinha) usou exatamente o sumo da folha de coentro para fazer essa soda. Eu imaginei isso numa cerveja e a partir daí eu comecei a buscar um estilo base que pudesse combinar com esse sabor sem trazer outras interferências como sabores de fermentação e que a gente pudesse sentir o coentro de uma forma suave, não enjoativa e equilibrada", diz Débora. >

Para a fabricação da cerveja, Débora usou as folhas e o caule do coentro para fazer o sumo. "A gente utiliza o sumo numa base de uma German Plis, que é uma cerveja da família de fermentação Lager e é uma cerveja bastante refrescante, que não tem muitas características de fermentação, tem um corpo médio e um amargor médio", continua.>

O coentro pode ser percebido tanto no aroma quanto no sabor. "Traz um frescor em diversas camadas de sabores que podem ser percebidas ao longo do gole. Uma cerveja leve e refrescante com muita personalidade. Mesmo se você não gosta de coentro, essa cerveja pode te surpreender. Perfeita para harmonizar com bolinho de peixe, caldinho de sururu e moqueca”, explica Débora. De acordo com a cervejeira, essa é a primeira cerveja feita com caules e folhas do coentro no estado. >

Além da cerveja, a coleção da Soul Dila inspirada no coentro contará com duas estampas de camisa (modelo tradicional e oversized) e ecobag, à venda no site e nas lojas da marca na Bahia, Pernambuco e Sergipe — a cerveja será vendida também nos pontos de venda da PROA e também nas lojas e site da Soul Dila. As camisas trazem ainda estampas que fazem referências aos pratos típicos de Salvador, cujo sabor se aprimora com o coentro: lambreta, moqueca e caldinho.>

Até dia 9 de abril, os clientes que comprarem um kit com camisa+bolsa+cerveja têm direito a um growler de um litro no dia do evento de lançamento da coleção, que será no dia 10, às 17h, na PROA (Pituba). Já aquele que comprar o kit de bolsa+cerveja, ganha dois chopes, também válidos para o dia 10.>